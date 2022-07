Das Grazer Altstadtkriterium gibt nach einer 15 Jahre lang dauernden Pause heute sein Comeback. Zum 25. Mal werden ab 18.15 Uhr die Profiherren in der Innenstadt in die Pedale treten, los geht es schon um 16.30 Uhr. In der Geschichte des Rennens hat sich aber nicht nur auf dem Kurs einiges getan. Wobei eines fix ist: „Die Stars waren wirklich alle sehr freundlich“, sagt Organisator Heinz Bauer.

1986 - Ein Papagei für Freuler

Im Jahr 1986 sicherte sich Urs Freuler nicht nur den Gesamtsieg beim Kriterium, er holte mit dem ersten Wertungssprint auch einen ganz besonderen Preis. Der mittlerweile 63-Jährige gewann nämlich einen Papagei samt Käfig. Das edle Tier wurde Stefan Mascha gestiftet. Der Sieger der Österreich-Rundfahrt 1961 betrieb zu dieser Zeit eine Kleintierhandlung. Wenig später wechselte der Vogel allerdings wieder den Besitzer. Im Casino schenkte Freuler den Papagei einer Dame.

1987 - Argentin ließ es krachen

Für Moreno Argentin war das Altstadtkriterium 1987 alles andere als eine Show. Der Italiener legte in der Innenstadt eine harte Einheit auf dem Weg zur Rad-WM in Villach ein. Argentin düpierte das Feld und sicherte sich als einziger Fahrer der Geschichte alle Wertungen. Auf dem Weg nach Graz blieb er der Legende zufolge auch in Villach stehen und erkundete dort die Strecke.

1988, 1990 und 1993 - Rekordsieger von Graz

Acacio da Silva war der Liebling der Fans und auch ein echter Lebemann. Die Damen standen auf dem Grazer Flughafen schon Spalier, wenn der Portugiese landete. Einige Telefonnummern soll er auf seinem Weg zum Wagen erhalten haben. Der Portugiese war allerdings nicht nur beliebt, sondern auch schnell. Drei Mal hat der legendäre Radfahrer in Graz gewonnen. Damit ist er auch Rekordsieger.

Acacio da Silva © imago/Bürhaus

1999 und 2000 - Cipollini zwischen Fluchen und Sieg

Mario Cipollini war zweimal in Graz. Bei seinem ersten Antreten im Jahr 1999 sicherte er sich die erste Wertung, dann drückte das Elk-Team aber aufs Tempo und der Großmeister punktete nicht mehr. In feinstem Italienisch machte er seinem Ärger verbal Luft, doch den hungrigen Österreichern war das egal. Arno Kaspret siegte und „Supermario“ ging leer aus. In der Nacht versprach der Sprinterstar hoch und heilig, nach Graz zurückzukommen. Im Jahr darauf gab es mit der neuen Strecke auch erstmals die Endwertung – und die wurde zum Triumph von Cipollini.

Der heute 55-Jährige war auch der einzige Star, der je einen Sonderwunsch geäußert hatte. Er wollte eine Badehose, um auf dem Heimweg noch in den Schwarzlsee springen zu können.

Mario Cipollini © GEPA

2003 - Armstrong fehlte die Luft

Lance Armstrong brachte als erster und einziger Fahrer das Gelbe Trikot der Tour de France nach Graz. Zwei Tage nach seinem Triumph auf den Champs-Élysées landete er im Privatjet in Graz und 50.000 standen am Abend neben der Strecke. „Schon um 14 Uhr haben krebskranke Kinder an der Ziellinie auf ihn gewartet“, erzählt Organisator Heinz Bauer mit Tränen in den Augen. „Er hat sich dann viel Zeit für die Kinder genommen und mit ihnen gesprochen und abgeklatscht.“ Kurz vor dem Rennen wurde es noch hektisch, denn vorne stand Armstrongs Trek-Maschine auf der Felge, eine Pumpe war aber schnell zur Stelle. Als Bodyguard des US-Postal-Fahrers fungierte Eishockey-Urgestein Michael Güntner.

Im Rennen wollte es der US-Mann erst ruhig angehen lassen, doch die jungen Wilden aus Österreich ließen es auf der großen Bühne krachen. „Slowly!“, soll er anfangs geschrien haben. Als er den Tritt gefunden hatte, gab es allerdings kein Halten mehr.

2004 und 2005 - Jan Ullrich „war in Lebensgefahr“

Mit den Bildern von Armstrongs Graz-Sieg wurde Jan Ullrich nach Graz gelockt und der Deutsche kam, fuhr und siegte. Und weil es ihm an der Mur so gut gefallen hatte, kam er ein Jahr später wieder. Aus einem zweiten Sieg wurde nichts, denn das Rennen wurde wegen eines schweren Gewitters abgebrochen. Eine halbe Stunde später titelte die „Bild“-Zeitung online: „Blitz, Donner, Hagel – Jan Ullrich in Lebensgefahr.“ Dabei hatte er es sich längst im VIP-Klub gemütlich gemacht.

Bernhard Kohl vor Jan Ullrich © GEPA

2007 - McEwen gewann das „beste Rennen“

Der Australier Robbie McEwen kürte sich am 31. Juli 2007 zum bislang letzten Sieger von Graz. Der Australier holte in seiner Karriere jeweils zwölf Etappensiege bei der Tour und dem Giro. Er adelte das Kriterium als bestes Rennen in Österreich aller Zeiten: „Austria’s best Cycling Race ever!“ Auf dem Freiheitsplatz setzte er sich im Duell der Sprinter gegen Vorjahressieger Bernhard Eisel durch.