Wenn Heinz Bauer vom Altstadt-Kriterium erzählt, bekommt er feuchte Augen. Seit dem bislang letzten Rennen 2007 hat er immer wieder von einer neuen Auflage geträumt, von einer 25. Auflage geschwärmt. Vor zwei Jahren machte Covid dem Comeback einen Strich durch die Rechnung, doch am Dienstag ist es so weit und die Veranstaltung schließt nahtlos an die glänzende Vergangenheit an.