Geraint Thomas wird am 26. Juli in Graz an den Start gehen. Der Waliser hat bei der Tour de France sein Antreten beim 25. Altstadtkriterium verkündet. Als Dritter des Gesamtklassements überzeugte der 36-Jährige in den Bergen wie zu seinen besten Zeiten. 2018 gewann er die Tour de France, er hat aber noch zahlreiche Siege mehr in seiner Vita: Paris – Nizza (2016), das Critérium du Dauphiné (2018), die Tour de Romandie (2021) und erst vor wenigen Wochen gewann er die Tour de Suisse. "Wir sind sehr froh, dass wir nach dem Ausfall von Primož Roglič so schnell noch einen Fahrer von Weltformat nach Graz lotsen konnten", sagt Organisator Heinz Bauer. Thomas – der den Spitznamen "G" trägt – ist seit dem Jahr 2010 bei der britischen Topmannschaft Ineos unter Vertrag – bis 2019 trug die Equipe den Namen "Sky".

Roglič zog sich bei einem Sturz im Rahmen der Tour de France zwei Wirbelbrüche zu. Fix ist unterdessen, dass auch Tadej Pogačar nicht in Graz fahren wird. Nachdem der Slowene sein Kommen schon versichert hatte, musste er den Wünschen seines Teams Folge leisten. Der Rennkalender des zweifachen Toursiegers wird adaptiert.