Er war einer der proklamierten Stars des 25. Grazer Altstadtkriteriums: Primož Roglič. Der Slowene hatte den Vertrag für das Rennen in Graz am 26. Juli bereits längst unterschrieben und auch den Fanartikelbus auf Vordermann bringen lassen. Nun ereilte Kriterium-Organisator Heinz Bauer allerdings eine Hiobsbotschaft. "Roglič wurde nach seinem Tour-Ausstieg in Monaco noch einmal genau untersucht und unsere Hoffnungen, dass er kommen wird, haben sich zerschlagen", sagt Bauer.

Zwei gebrochene Wirbel machen ein Kommen des Olympiasiegers schlichtweg unmöglich. "Bernhard Eisel ist unser Bindeglied zu den Profis bei der Tour de France und er kurbelt weiterhin", sagt Bauer, der in ständigem Kontakt mit dem ehemaligen Profi steht. Eisel ist als Kommentator bei der Tour de France für Eurosport und GCN im Einsatz.