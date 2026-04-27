Es ist die heikelste Visite für Charles III. in seiner bisherigen Regentschaft: Der Monarch wird vom Möchtegern-König in Washington empfangen.

Inmitten seines konzeptlosen US-Krieges gegen den Iran und nach Donald Trumps Verbalattacken auf Europa und Großbritannien. Der US-Präsident wird den Besuch für sein Image zu nutzen versuchen: Hochglanz abseits der Realität. Indes hängt nicht zuletzt die dunkle Epstein-Wolke weiter sowohl über den USA als auch – mit Ex-Prinz Andrew – über London.

Charles III., am Ende ein (nicht untalentierter) diplomatischer Gesandter des Vereinigten Königreichs, wird versuchen, Wogen zu glätten. Oberflächenpolitur: Der Staatsbesuch wird dem britischen Volk kaum zu erklären sein, die fortschreitende, grundlegende Zerrüttung zwischen der neuen und der alten Welt bleibt.

Trump könnte am Tag nach der Abreise wieder ob des aus seiner Sicht fehlenden Beistands in seinem Krieg pöbeln. Was Diplomatie vermag und bedeutet, scheint ihm nicht erklärbar.