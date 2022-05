Es war Jahr für Jahr eine tolle Show mit tollen Gästen. Das Grazer Altstadt-Kriterium lockte Zehntausende Fans in die Altstadt und brachte Stars wie Jan Ullrich, Lance Armstrong, Acaccio da Silva und viele mehr in die Steiermark. Diesen Juli gibt es das Comeback: Die 25. Auflage ist fixiert - und sie soll an die glanzvollen Tage zwischen 1984 und 2007 anschließen. Auf der (fast) unveränderten klassischen Kriteriumstrecke.