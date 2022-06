In den kommenden drei Wochen wird die Sportwelt Primož Roglič und Tadej Pogačar genau auf die Beine schauen, wenn die beiden Slowenen bei der 109. Tour de France um den Sieg fahren. Die beiden Superstars gelten als die ganz großen Favoriten auf den Sieg und daher ist es gut möglich, dass das Gelbe Trikot am 26. Juli in Graz zu bewundern sein wird.

Roglič hat sein Kommen zum 25. Grazer Altstadtkriterium bereist fix zugesagt und auch Pogačar könnte auf dem Stöcklpflaster zu sehen sein. Beim zweifachen Toursieger geht es nur noch um Details und an denen feilt niemand Geringeres als Bernhard Eisel. Der Kriteriumssieger von 2006 ist der direkte Draht zu den Berufsradfahrern und hat den Coup eingefädelt. Der 41-Jährige ist als Kommentator bei der großen Schleife in Frankreich dabei. "Nach der Tour in Graz zu fahren, war etwas ganz Besonderes", sagt Eisel, "dass ich nun beim Comeback mithelfen kann, macht mich stolz."

Roglič ist in bestechender Form, hat heuer Paris–Nizza und jüngst das Critérium du Dauphiné gewonnen. "Wir hatten sehr gute Fahrer in Graz. Toursieger, Weltmeister und Olympiasieger. Aber ein dreifacher Vuelta-Triumphator, der auch noch Olympiasieger ist, der war noch nicht dabei", sagt Organisator Heinz Bauer. Und der Slowene ließ auch gleich mit einer großen Geste aufhorchen. "Roglič hat von sich aus angeboten, die Siegerehrung für den Nachwuchs zu übernehmen."

Ein Fanansturm aus Slowenien scheint schon vorprogrammiert, sollte Pogačar auch noch "Da" sagen, dürfte ein neuer Zuseherrekord sicher sein. "Diese beiden Fahrer zwei Tage nach der Tour gemeinsam mit allen heimischen World-Tour-Profis in Graz zu haben, wäre der absolute Ritterschlag für unser Rennen", sagt Bauer, "damit wären wir europaweit von der Besetzung her ganz weit vorne."

Das Altstadtkriterium lockte mit Stars wie Jan Ullrich, Acácio da Silva, Robbie McEwen in seiner Geschichte Tausende Zuseher an die Strecke, die meisten kamen im Jahr 2003, als Lance Armstrong von Paris direkt nach Graz gekommen war. 50.000 füllten die Gassen, um das Gelbe Trikot hautnahe zu erleben. "Dass mit Roglič oder Pogačar auch heuer wieder der Toursieger am Start stehen könnte, würde dem 25. Jubiläum und dem Kriterium natürlich eine zusätzliche, außergewöhnliche und ganz besondere Strahlkraft verleihen", sagt Landesverbandschef Gerald Pototschnig. 125.000 Euro umfasst das Budget für die Fahrer. Wie groß das slowenische Kuchenstück ist, wird nicht verraten. "Dank unseres Sponsors ist auch ein Bonus möglich, wenn das Gelbe Trikot nach Graz kommt", sagt Bauer.