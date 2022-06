Die Dänen sind radsportverrückt. Unbestritten. Sechs von zehn Dänen sehen sich die Tour de France im Fernsehen an, erklärte niemand geringeres als Tourdirektor Christian Prudhomme kurz vor dem Start der großen Schleife am kommenden Freitag in Kopenhagen. Zum insgesamt 24. Mal wird der Grand Départ nicht in Frankreich ausgetragen und die Dänen erwarten das Spektakel schon voller Sehnsucht.