Jan Tratnik kann das Pedal richtig hart nach unten drücken. Der 32-Jährige hat sich erst kurz vor der Tour de France das slowenische Meistertrikot im Kampf gegen die Uhr gesichert und präsentierte es auch bei den beiden Zeitfahren in Frankreich. Mit Tratnik kommt ein Fahrer von „Bahrain Victorious“ am Dienstag nach Graz und das Teilnehmerfeld ist sehenswert. Zudem weht nicht nur ein Hauch von der Tour de France durch die Gassen der Altstadt. Angeführt vom Tour-Dritten Geraint Thomas (Ineos) und Tratnik kommen mit Gregor Mühlberger (Movistar), Marco Haller (Bora hansgrohe) und Sebastian Schönberger (B&B) fünf Profis von Paris nach Graz. Bitter: Patrick Konrad und Felix Großschartner bekamen von ihrem Team kurzfristig doch keine Freigabe für das Rennen am Dienstag. Felix Gall (AG2R Citroën), Lukas Pöstlberger (Bora) und Hermann Pernsteiner (Bahrain Victorious) bringen weitere Erfahrungen der höchsten internationalen Rad-Kaste auf das Stöcklpflaster.

„Wir haben ein Feld in Graz, das sich wirklich sehen lassen kann“, sagt Organisator Heinz Bauer. Erschwerend kam bei den Verhandlungen mit den Fahrern in den vergangenen Tagen das Comeback von Corona dazu. Viele Teams mussten ihre Rennpläne adaptieren und sprachen Startverbote für Kriterien aus. Zudem hat der Weltverband UCI mit einer alten Gewohnheit gebrochen. Früher war die Woche nach der Tour sakrosankt; seit Samstag wird allerdings die Ethias-Tour de Wallonie in Belgien gefahren und am Samstag steigt mit dem Rennen in St. Sebastian ein Klassiker des Radrennsports.