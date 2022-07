Es soll ein glanzvolles Comeback werden: Das Altstadtkriterium mit einer ganzen Riege an hochkarätigen Radrennprofis geht am Dienstag, den 26. Juli, in Graz übers Innenstadtpflaster. Der Start ist um 18 Uhr angesetzt, es werden wieder Zuschauermassen erwartet. Der Anstieg im Rundkurs führt diesmal über die Bürger- nicht wie einst im Mai über die Sporgasse.