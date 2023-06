Österreichs Leichtathletik-Team führt bei der Team-Europameisterschaft im Rahmen der European Games in Polen nach dem ersten Wettkampftag. Und die Steirerin Djeneba Toure hat im Diskuswurf ihren Teil dazu beigetragen, dass die Österreicher gut platziert sind. 53,12 Meter bedeuten Saisonbestleistung und den zweiten Rang in der dritten Division. "Ich bin total zufrieden. Die Form ist rechtzeitig gekommen. Die Saisonbestleistung war das Ziel", sagt die 27-Jährige.

Toure war in der dritten Division, in der Österreich antritt, als Dritte gereiht: "Ich habe aber gewusst, dass ich es besser machen kann", sagt die Steirerin. "Deshalb bin ich mit der Weite sehr zufrieden, mit der Platzierung umso mehr." Der erste Wurf war ein Sicherheitswurf, "die sind dann meistens auch ganz gut". Im zweiten Versuch hat Toure mehr riskiert. "Um den Wurf ist es schade, der wäre noch weiter gegangen", sagt Toure. Der Diskus hat aber das Netz berührt.

Drei erste Plätze für Österreich

So oder so: Toure hat wichtige Punkte zum Erfolg Österreichs beigetragen. Bei der Team-Europameisterschaft ist die Weite egal, nur die Platzierung zählt. Die beste Nation pro Sportart bekommt am meisten Punkte. Da hilft es auch, dass Stabhochspringer Alexander Auer und die 100-Meter-Sprinter Magdalena Lindner und Markus Fuchs ihre Bewerbe gewinnen konnten. Aufs Podest kämpften sich neben Toure auch noch Niklas Strohmayer-Dangl (400 m) als Zweiter sowie Anna Mager (400 m), Tobias Rattinger (3.000 m Hindernis) und Bettina Weber (Hammer) als Dritte.

Österreich führt vor Irland und Israel

In der Nationenwertung führt Österreich mit 159 Zählern vor Irland (156) und Israel (131). Also vor jenen Nationen die, wie Österreich 2021 absteigen mussten, weil sie wegen der Corona-Pandemie nicht an der Team-Europameisterschaft teilgenommen haben. "Wir wollen aufsteigen, das ist das erklärte Ziel", sagt Toure. "Insofern war es ein sehr guter Tag für mich und für uns. Die anderen waren auch super unterwegs." Der Zusammenhalt in der Mannschaft wäre hoch: "Wir sind ein sehr harmonisches Team, unterstützen uns alle und haben eine Whatsapp-Gruppe, in die wir Updates schreiben und uns Glück wünschen. Außerdem hat es zu Beginn sehr motivierende Ansprachen von Präsidentin Sonja Spendlhofer, Sportdirektor Gregor Högler und Teamleiter Hannes Gruber gegeben, das war wirklich cool. Auch die Physios schauen sehr gut auf uns und gehen auf die individuellen Bedürfnisse ein."

Landesmeisterschaft am Wochenende

Bis Freitag wird Toure noch die Bewerbe in Polen mitverfolgen und das Team als Zuseherin unterstützen. Am Freitag geht es mit dem Bus zurück in die Heimat - am Samstag steht für die 27-Jährige der nächste Wettkampf an, die steirischen Landesmeisterschaften.