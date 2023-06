Victoria Hudson wollte etwas Neues probieren, den nächsten Schritt tun. Im Herbst des Vorjahres wechselte Österreichs Speerwurf-Rekordhalterin daher in eine tschechische Trainingsgruppe. Doch so richtig glücklich wurde sie dabei nicht. Krankheiten, Verletzungen und "ganz einfach nicht optimale Bedingungen" hatten statt des erhofften Leistungsaufschwungs einen Einbruch zur Folge – und ein Stück Verzweiflung. Doch dann griff Hudson zum Telefon und rief den Mann an, der einst schon die ersten Schritte als Trainer mit ihr getan hatte: Gregor Högler, Erfolgstrainer von Österreichs Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger und Sportdirektor des Verbandes.