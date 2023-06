Das Horst Mandl Memorial gleicht ein wenig einer Zeitreise. Die Gegenwart der heimischen Leichtathletikspitze gibt beim Meeting ihr Bestes und die Zukunft, also der Nachwuchs, kommt mit den Großen bei Mitmachstationen auf Tuchfühlung. Doch im ASKÖ-Stadion schwingt eben immer auch ein Hauch Vergangenheit mit. Denn Horst Mandl, die im Jahr 2018 verstorbene steirische Leichtathletikikone, lebt in Form des Meetings weiter. "Er hat uns so viel mitgegeben, das wollen wir in irgendeiner Form weitergeben", erzählt Elisabeth Pauer, die einst von Horst Mandl trainiert wurde und jetzt Teil des Organisationsteams des Wettkampfes ist.

Dieses "Weitergeben" funktioniert prächtig. Am Freitag findet das Memorial zum dritten Mal in Eggenberg statt, erstmals aber wurde es aufgewertet: Leichtathletikwettkämpfe werden vom internationalen Verband in den Kategorien A bis F eingeteilt. Das Horst Mandl Memorial ist in die D-Kategorie aufgestiegen und offiziell ein "Challenger Meeting" – das macht es für Athletinnen und Athleten attraktiver. Denn für die Plätze eins bis acht gibt es ab sofort Extrapunkte, die sie für die Weltrangliste und damit auch für die Qualifikation von Großereignissen gut gebrauchen können.

Harting und Guliyev sind die internationalen Stars

Damit steigt das Horst Mandl Memorial in die Riege der österreichischen Topwettkämpfe auf. Nur das Meeting in Eisenstadt, das heuer am 26. Juli stattfindet, ist in der C-Kategorie höher gereiht. Ein Umstand, der für ein hochklassiges Feld sorgt: Speerwurf-Rekordhalterin Victoria Hudson, Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger und Stabhochspringer Riccardo Klotz sind nur drei der österreichischen Asse, die nach Graz kommen. Auch die internationale Liste kann sich sehen lassen: Mit Christoph Harting (GER) bekommt Weißhaidinger Konkurrenz in Form eines ehemaligen Olympiasiegers, mit Ramil Guliyev (TUR) kommt wieder der ehemalige 200-Meter-Weltmeister.

Die Leichtathletik und das Horst Mandl Memorial im Speziellen würden sich mehr Publikum verdienen, sagt Jürgen Mandl, der Sohn des Namensgebers des Wettkampfes. Der leitende Teamarzt des SK Sturm appellierte an die Fans des Fußballvereines, das Horst Mandl Memorial zu besuchen. "Wenn nur ein Zehntel kommt, wäre das schon fein", sagt Mandl. Für die Fans wäre das dann auch eine Zeitreise: Mit Hannes Reinmayr und Joachim Standfest starten zwei Ikonen der Schwarz-Weißen im Zuge einer 4-x-50-Meter-Promistaffel.