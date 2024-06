Enzo Diessl kann mit seiner vergangenen Woche mehr als zufrieden sein. Der Sieg in Eisenstadt und der Sieg in Izmir spülen den 19-jährigen Hürdensprinter im Ranking „Road To Paris“ auf den 32. Rang und damit in die Top 40. Wäre jetzt Schluss, Diessl würde sich in seinem ersten Jahr auf der Erwachsenenhürde für die Olympischen Spiele qualifizieren. Und das, obwohl er im Vergleich zur erfahreneren Konkurrenz wesentlich weniger Chancen hatte, gute Ergebnisse zu erzielen.