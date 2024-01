Enzo Diessl, U20-Europameister im Hürdensprinten, hat zum Auftakt der Hallensaison beeindruckende Frühform bewiesen. Der Steirer sprintete beim Hürdenmeeting in Graz-Eggenberg die 60 Meter Hürden in 7,79 Sekunden. Damit verbesserte er nicht nur den steirischen U23-Rekord, sondern auch den Rekord in der Allgemeinen Klasse. Den hielt 40 Jahre lang Jürgen Mandl in 8,16 Sekunden.