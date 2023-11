Er selbst sucht nach Möglichkeiten, so schnell wie nur möglich über Hürden zu sprinten, alle anderen suchen nach Superlativen für ihn: Enzo Diessl gehört in seiner Altersklasse zu den schnellsten Hürdensprintern der Welt, lief regelmäßig an die Spitze der Jahresbestenlisten. Und bei der U20-EM in Jerusalem im August dieses Jahres war der Leibnitzer schließlich auch der Schnellste, die „Goldene“ der Lohn. Es war eine Medaille von historischem Ausmaß: 1997 gab es die letzte steirische Medaille bei einer Junioren-EM – da war Diessl noch gar nicht auf der Welt. Bereits bei der U20-WM hatte er mit Platz fünf aufgezeigt. Wer weiß, in welche Sphären der Austro-Argentinier sich noch läuft. Die Hürden, das hat er längst bewiesen, nimmt er mit links.