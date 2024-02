Drei Goldmedaillen waren am Sonntag die aus steirischer Sicht erfreuliche Bilanz der österreichischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Linz. Bei zwei davon purzelten auch Rekorde: Karin Strametz bewältigte die 60 Meter Hürden in 8,03 Sekunden, Enzo Diessl (beide SU Leibnitz) in 7,64 Sekunden – beides bedeutet jeweils neuen steirischen Rekord. Lotte Seiler (KSV) sicherte sich über 1500 Meter in 4:27:,37 Minuten ebenso Gold, lief wie auch über 3000 Meter am tags (9:36,99) persönliche Bestzeit.