Was für die steirischen Leichtathleten heuer auf dem Programm steht

Hallen-WM in Glasgow, Freiluft-EM in Rom, Olympische Spiele in Paris, U18-EM in der Slowakei, U20-WM in Peru: Welche steirischen Leichtathleten heuer die Chance auf die Teilnahme an Großereignissen haben.