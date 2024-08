Am Samstag kamen bei Kärnten Läuft Alt und Jung sowie Zwei- und Vierbeiner auf ihre Kosten. Den Start machte der Hundelauf, der bereits seit zwölf Jahren ein fixer Bestandteil ist.

Zum 14. Mal gingen beim Hundelauf im Rahmen von „Kärnten Läuft“ über 100 Frauerln und Herrln mit ihren Vierbeinern auf die 4,3 km lange Strecke. Einen solchen Bewerb gibt es nur am Wörthersee. „Wir waren damals die Ersten und sind noch immer die Einzigen“, stellt „Kärnten Läuft“-Chef Michael Kummerer klar. Der konnte gestern auch Tara Geltner, die Chefin des Tiko begrüssen. Eines zeichnete alle Paare aus: Sie gingen bestens vorbereitet auf die Strecke. „Es ist unbedingt notwendig, dass jeder Besitzer weiß, welche Belastung sein Vierbeiner verträgt, wie man aufeinander eingespielt ist und das der Hund gesund für so einen Lauf ist“, erklärt Stefan, der mit seiner Hündin „Lisa“ dabei war. Dem konnte Tina nur zustimmen: „Ich trainiere mit meinem Tier schon lange, denn wir müssen uns aufeinander verlassen können. Sollte ich merken, dass meine Nala zu hecheln beginnt oder langsamer wird, machen wir eine kurze Pause und kühlen uns ab. Nach dem Lauf freuen wir uns beide auf einen Sprung in den Wörthersee.“

Die Kids hielten der Hitze beim Junior Marathon stand

Das Thermometer zeigte in der „Running City“ 33 Grad. Trotz der Hitze ließen sich fast 800 Mädchen und Burschen die Teilnahme am Junior-Run nicht nehmen. Eingeteilt in vier Altersgruppen nahmen die Kids die verschieden langen Strecken in Angriff. Und sie zeigten in der prallen Sonne keine Zurückhaltung beim Laufen. „Es ist ein Wahnsinn, wie fit die Aktiven sind. Dass die bei der Hitze problemlos die Distanzen absolvieren, ist bewundernswert“, lobt Kärntnermilch-Marketingchefin Verena Köck, die selbst heute den Viertelmarathon absolvieren wird. Eines lobten die anwesenden Eltern besonders: Zum Glück stellen die Veranstalter genug Getränke zur Verfügung.“ Die Kinder selbst nahmen ihre Auftritte ganz locker. „Ja, es war schon ein bisschen heiß, aber mir macht das nichts aus“, stellt Leon klar. Lena legt nach: „Ich laufe auch zu Hause im Sommer in der Sonne herum, das macht mir nichts aus. Ich muss nur genug trinken. Das habe ich gelernt, das ist ganz wichtig. Manchmal muss mich meine Mutter daran erinnern.“

Bambini-Sprint und Familienlauf

Ein besonderer Bewerb ist immer der „Bambini“-Sprint bei dem die Drei- bis Fünfjährigen sich erstmal bei einem Laufbewerb treffen. Dabei absolvieren die Mini 200 Meter in Begleitung der Crew-Mitglieder. „Ein wunderbares Bild, das die Kleinsten mit den Starnummern hier bieten“, freut sich eine Mutter, wenig später ihre Tochter wieder in die Arme geschlossen und gleich auf den nächsten Bewerb vorbereitet hat: den Familien-Lauf. Den nahmen wieder einige Hundert in Angriff. Wie sehr Familien doch noch immer funktionieren, zeigen die Teilnehmer. Gemein machten sich Tanten, Omas, Opas, Eltern und Kinder auf dem Weg, um die vorgegebene Distanz zu absolvieren. „Dabei geht es einmal nicht um Sekunden und Siege, sondern nur um das gemeinsame Erlebnis. Gerade das macht mir so viel Spaß und animiert mich, mitzumachen“, stellt Oma Heidi fest. Gleich nach dem Zieleinlauf marschierten viele Familien quasi schnurstracks weiter in den Wörthersee: „Das ist einfach herrlich hier.“

Die Maskottchen waren ebenso am Start

Ein innovatives und einzigartiges Highlight bei Kärnten Läuft.

Frauenlauf für die Herzkinder

Über 500 Damen standen beim Frauenlauf in der „Running City“ am Start. Und sie absolvierten die fünf Kilometer für einen guten Zweck. Unter dem Motto „WIR läuft für den guten Zweck“ dient der Raiffeisen-Frauenlauf heuer einem karikativen Zweck. Für jede Minute auf der Laufstrecke erlaufen die Läuferinnen automatisch 1 Euro für den Spendentopf zu Gunsten des Vereins „Herzkinder Österreich“.

Kärnten Läuft 2024 - Frauenlauf Klagenfurt August 2024 © Markus Traussnig

Herzkinder Österreich ist eine österreichweite Anlaufstelle für alle nicht-medizinischen Anliegen und Belange für herzkranke Kinder, Jugendliche, EMAH (Erwachsene mit angeborenem Herzfehler) und deren Familien. „Der Raiffeisen-Frauenlauf ist nicht nur die größte Frauensport-Veranstaltung in Kärnten, sondern auch ein Symbol für Gemeinschaft, Energie und Freude am Sport. Wir sind sehr stolz darauf, langjähriger Partner und Namensgeber für dieses großartige Laufereignis zu sein“, freut sich Manfred Wilhelmer, Vorstandssprecher der Raiffeisen Landesbank Kärnten.