7.10 Uhr: Das ist gestern passiert

Dogging, Bambinisprint, Junior Marathon, Familienlauf, Frauenlauf. Die Bandbreite der Samstagsbewerbe ist immer eine Große. Zu allen Bildern und weiteren Impressionen von gestern geht es hier:

7.00 Uhr: Wo darf man fahren, wo nicht?

Die Athleten und auch sämtliche Helfer, 500 an der Zahl sind es ja, machen sich in diverse Richtungen nun auf, um gemeinsam ein Lauffest zu feiern. Für den sportlich reibungslosen Ablauf sind auch Straßensperren unabdinglich.

6.30 Uhr: Was macht das Wetter?

Das Wetter wird heute, wie schon angesprochen, heiß. Bis zu 31 Grad warten im Lauf des Tages, am Nachmittag steigt auch die Gewitterneigung an. Für Hobbyathleten gilt es also, sagen Mediziner, genau abzuwägen, was möglich ist, auf seinen eigenen Körper zu hören. Genug trinken und auch Nährstoffe zuführen, ist ganz wichtig. Die Spitzenathleten mögen es meist auch nicht zu warm, „mit Topzeiten dürfen wir aber trotzdem spekulieren“, sagt Kummerer.

6.10 Uhr: Wer wird heute angefeuert?

Rund um das ganze Kärnten Läuft Wochenende spricht der Veranstalter von 8000 Aktiven bei allen Bewerben, ein Großteil ging ja schon gestern in Szene, den Auftakt machte der Nightrun am Freitag. „10.000 wären auf lange Sicht ein Ziel, das auch realistisch ist“, sagt OK-Chef Michi Kummerer. Alle von ihnen werden und wurden angefeuert, die Topstars kommen wie jedes Jahr aus der ganzen Welt, heiße Eisen immer aus den afrikanischen Top-Nationen. Aus heimischer Sicht ist auf Peter Herzog bei den Männern und Marathon-Star sowie Olympia-Starterin Julia Mayer ein Auge zu richten.

5.30 Uhr: Starts in Velden und Pörtschach zeitversetzt

Wann geht es heute eigentlich wo los? Um 9 Uhr starten die Spitzenläufer im Halbmarathon von Velden nach Klagenfurt, es geht vom Schlosshotel an den Metnitzstrand in der Landeshauptstadt. Die Schnellsten brauchen wohl etwas mehr als eine Stunde, dann können sie schon im Ziel bejubelt werden. Der Viertelmarathon geht eine Stunde früher in Szene, bereits um 8 Uhr wird in Pörtschach gestartet und nach Klagenfurt gelaufen.

5.00 Uhr: Guten Morgen, Läufer!

„Pack die Laufschuhe und die Badehose ein“, heißt es jährlich bei Kärnten Läuft. Selten passt das so gut wie heute, wo ja bis zu 31 Grad warten. Was für die Läufer nicht ideal ist, lädt danach aber zum Abkühlen ein. Langsam aber sicher werden die Athleten aus den Federn kriechen und sich in Richtung Velden aufmachen.