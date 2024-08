Viele heimische Top-Athleten gehen Sonntag beim großen Finale von „Kärnten Läuft“ an den Start. Traditionell steht der Sonntag ganz im Zeichen des Wörthersee-Halbmarathons. Der Startschuss erfolgt um 9 Uhr in Velden vor dem Falkensteiner Schloss Hotel. Die Strecke führt entlang des Wörthersee-Nordufers nach Klagenfurt in die „Kärnten Läuft“-Running- City in der Wörthersee-Ostbucht. Neben dem großen Highlight startet eine Stunde zuvor der Viertelmarathon von Pörtschach bis in die Running City.

Ein Fixstarter bei Kärnten Läuft ist seit vielen Jahren Peter Herzog. Der österreichische Rekordhalter im Marathon ist auch heuer wieder am Wörthersee zu Gast. Heute will er an seine Bestzeit im Halbmarathon (1:03.22) anschließen und an der Spitze mitmischen.

Kärntner Spitzen-Athleten

Bei den Frauen gehen neben Favoritin Julia Mayer auch einige Kärntner Spitzen-Athletinnen an den Start. Kärntens Laufdame Nummer eins, Barbara Bischof aus Klagenfurt, gewann im Vorjahr den Graz-Marathon, will auch heute ein Wörtchen um den Sieg mitreden. Aus Villacher Sicht geht Michaela Zwerger vom LC Villach an den Start.

Sie ist nicht die einzige aus der Draustadt. Vereinskollege Mario Jannach geht bei den Männern als Kärntens Favorit in das Rennen. „Mit ihm wird sich aller Voraussicht nach ein weiterer Kärntner Athlet, nämlich Dominik Hirczy, duellieren“, sagt Michael Kummerer, der dem heutigen Grande Finale schon mit großer Freude entgegenblickt.