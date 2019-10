Marathon-Rekord"Sie haben Geschichte geschrieben und Kenia stolz gemacht"

Der schnellste Mann der Welt, der Kenianer Eliud Kipchoge (34) hat in Wien Sportgeschichte geschrieben. Er durchbrach als Erster die Marathon-Schallmauer von zwei Stunden und absolvierte die 42,195 Kilometer auf der Prater Hauptallee in 1:59:40,2 Stunden.

Eliud Kipchoge feiert seinen Rekord © (c) AP (Jed Leicester)

Der bahnbrechende Marathonlauf unter zwei Stunden von Eliud Kipchoge in Wien hat in Kenia für große Begeisterung gesorgt. Der Lauf wurde von mehreren TV-Sendern live übertragen, auf öffentlichen Plätzen verfolgten Tausende Menschen das Rennen. Nicht nur in der Hauptstadt Nairobi brach der Verkehr teilweise zusammen, als Fans auf einer Großleinwand den Zieleinlauf frenetisch bejubelten.