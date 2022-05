Lukas Lipold war der Mann des zweiten Tages bei den 30. Gösser Open auf der Anlage des GC Erzherzog Johann. Dank einer Runde von 63 Schlägen (neun unter Par) setzte er sich an die Spitze des Leaderboards und wird heute im letzten Flight (Abschlag: 9.47 Uhr) in die finale Runde des Alps-Tour-Turniers gehen. Mit 14 Schlägen (67/63) unter der Platzvorgabe, geht der 28-Jährige mit drei Schlägen Vorsprung in die Schlussrunde. „Ich bin megahappy. Es war ein Tag, an dem einfach alles zusammengepasst hat. Dabei habe ich mir nach einer kurzen Verletzungspause gar nicht so viel ausgerechnet.“