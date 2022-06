Geld regiert die Welt – auch jene des Golfsports. Und so jongliert derzeit die vom saudi-arabischen Staatsfond finanzierte LIV-Gruppe mit Zahlen, die einen schwindlig werden lassen. Mit einem Gesamtpreisgeld von sagenhaften 232,51 Millionen Euro wurde vom LIV-Vorsitzenden, der australischen Golf-Legende Greg Norman, unter dem Namen Golf Invitational Series eine achtteilige Serie von Einladungsturnieren vorgestellt, die die Elite des Golfsports anlocken soll. Das erste Event findet am 9. Juni in London statt (Siegerscheck: vier Millionen Euro), vier in den USA (darunter auch Plätze von Ex-US-Präsident Donald Trump), je eines in Saudi-Arabien und Thailand. Der Finalspielort Ende Oktober ist Miami.