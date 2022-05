Heute (7.30 Uhr) startet in Maria Lankowitz die 30. Auflage der zur Alps Tour zählenden Gösser Open. Neben einer Vielzahl an bekannten heimischen Gesichtern (darunter auch die Challenge-Tour-Spieler Niklas Regner, Timon Baltl und Martin Wiegele sowie Legends-Ass Markus Brier) tummelt sich am GC Erzherzog Johann auch der Sohn einer Golf-Legende, nämlich Victor Jimenez Bravo. Der Filius von Miguel Angel Jimenez, seines Zeichens 21-facher Sieger auf der European Tour und zweifacher Ryder-Cup-Triumphator, schlägt zum zweiten Mal bei den Gösser Open ab. „Im Vorjahr habe ich den Cut knapp verpasst, heuer will ich es besser machen“, sagt der 23-Jährige, der 2021 in Lankowitz seinen berühmten Vater als Caddy zur Seite hatte.