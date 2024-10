Am Samstag ertönt in der Austrian Volley League wieder der Startschuss für die neue Saison. Bei den Männern ist die Steiermark nach dem Abstieg von Weiz mit zwei Mannschaften vertreten, der TSV Hartberg und der UVC Graz stellen neben den Erzbergmadln zudem auch bei den Frauen ein Team. In der selbsternannten „Volleyball-Hauptstadt“ Hartberg weiß man bei den Männern die „sensationelle vergangene Saison“ mit den Finaleinzügen in Liga und Cup einzuordnen, wie Geschäftsführer Markus Gaugl sagt. „Andere Mannschaften wie Aich/Dob und Tirol haben aufgerüstet, das wird nicht unsere Kragenweite sein, da können wir nicht mit“, meint Gaugl. „Es ist Zeit, dass die jungen Spieler in unserer Mannschaft Verantwortung übernehmen, das ist unser Weg. Mit unserer Leistungsqualität, die wir im Kader haben, ist es ein realistisches Ziel, ins Halbfinale zu kommen.“