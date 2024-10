In eineinhalb Wochen beginnt in der Bundesliga und im steirischen Verband die Volleyball-Saison. In den beiden Topligen sind die steirischen Teams stark vertreten, auf Landesebene haben im Erwachsenenbereich 83 Mannschaften für die Saison genannt. Im Nachwuchs wird es ebenfalls viele Meldungen geben, da ist die Möglichkeit zu nennen noch ein paar Tage gegeben. „Wir sind der stärkste Landesverband in Österreich“, sagt ÖVV-Vizepräsident Michael Horvath. In der Spitze sowieso, aber auch in der Breite. „Wir sind extrem dankbar für das Angebot in der Breite, denn dort entsteht die Spitze“, sagt Horvath.