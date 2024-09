Egal ob Nationalteam, Verein oder Nachwuchsauswahl – an Stefan Mülleder kommt man am Netz nicht so leicht vorbei. Der 2,09-Meter große Mittelblocker gab im Sommer mit gerade einmal 19 Jahren sein Debüt in der A-Nationalmannschaft, wechselte vom Heimatklub Graz in die Oststeiermark zu Hartberg. Von diesem Schritt erwartet sich das Talent auch einiges. „In Hartberg haben Nachwuchsspieler in den vergangenen Jahren einen großen Schritt gemacht. Genau das erhoffe ich mir auch.“