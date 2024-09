Mit 68 Mannschaften in diversen Altersklassen zählt der UVC Graz zu den größten Volleyball-Teams des Landes. Am 5. Oktober starten die Bundesliga-Mannschaften in die neue Saison. Sowohl die Herren- als auch die Damenmannschaft mussten einige Abgänge verzeichnen. Ausgleichen will man das, indem man – wie in den Jahren zuvor – stark auf die eigenen Nachwuchstalente setzt. „Unser Ziel dieses Jahr ist vor allem, die Mannschaft zu entwickeln und jungen Talenten die Chance zu geben, sich zu beweisen“, erklärt Sportdirektor Frederick Laure. Nach den guten Leistungen der vergangenen Jahre hat man aber auch höhere Ziele: „Bei den Damen haben wir die letzten zwei Jahre das Halbfinale erreicht, das wäre auch in dieser Saison ein Ziel von uns“, meint Laure.

Der UVC setzt vermehrt auf Nachwuchsspieler © GEPA

Erfolgreiche Jugend

Die Jugend der Murstädter feierte in den letzten Jahren quer durch alle Klassen Erfolge. Die U20 der Herren wurde österreichischer Meister, die U18 der Damen Vizemeister. „Die Ergebnisse der letzten Jahre waren sehr stark, darauf wollen wir aufbauen“, schildert Laure die Leistungen der Jugend. Man wolle versuchen, immer mehr Eigengewächse in der Kampfmannschaft einzubauen und diese auch dementsprechend zu fördern.