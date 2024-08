Das war eindeutig! Vor mehr als 1000 Fans in der Hartberger Halle feierte Österreichs Nationalteam der Männer zum Auftakt der Volleyball-EM-Qualifikation gegen Aserbaidschan einen 3:0-Sieg. Allen voran Team-Comeback-Spieler Paul Buchegger hatte sichtlich Spaß am Auftritt in der Oststeiermark. Das zweite Gruppenspiel bestreiten die Österreicher am 28. August auswärts in Belgien.