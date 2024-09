Top-Abschluss der Vorbereitungsphase für die Kelag Wildcats in der Klagenfurter Lerchenfeldhalle. Die Wildkatzen holten den Alpe Adria Cup, besiegten dabei OD Krim Ljubljana sicher mit 3:0 und konnten im abschließenden Finalspiel auch Domovip Porcia aus Italien mit 2:1 in die Schranken weisen. Ein echter Gradmesser vor der Wettkampfsaison, die bereits in einer Woche mit dem Supercup 2024 startet..