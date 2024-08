Der Start am 28. September, das wird direkt ein Highlight!“ Die Vorfreude auf die neue Volleyballsaison ist Martin Micheu an der Stimme anzuhören. Kärntens „Mr. Volleyball“ geht für den SK Aich/Dob mit großen Zielen in die neue Bundesliga-Runde. „2023 wurden wir zu Kärntens Mannschaft des Jahres gewählt. Das ist natürlich schwer zu toppen“, sagt der umtriebige Macher stolz, „wir stehen in der Beginnphase der Vorbereitung und unser Trainer Lucio hat natürlich noch nicht alle Teamspieler im Training. Doch die Stimmung ist gut und wir sind sicher, dass wir uns mit gestandenen Namen, u. a. aus den großen Volleyballnationen Kuba und Brasilien, namhaft verstärken konnten. Wir wollen vorne mitspielen. Unsere sechs Österreicher sind allesamt ebenso Teamspieler, ich sehe uns gut aufgestellt.“ Speziell die Verpflichtung von Kuba-Angreifer Charles Santana sei „für unseren Verein einfach unglaublich und ist mit Sicherheit eine große Aufwertung für die österreichische Herrenliga, dass sich so ein Topspieler für unsere Liga entschieden hat. Er war letzte Saison der Topspieler in Portugal und dort der herausragende Spieler in der Liga und dies erhoffen wir uns auch für die neue Saison in Österreich.“