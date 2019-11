Auf die HIB-Handball-Damen wartet nächste Woche gegen A. C. Veria aus Griechenland ein Europacup-Doppel. Beide Spiele steigen in Graz.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anna Albek ist wieder fit © gepa

"Es ist ein kleines Geburtstagsgeschenk für uns. Unser Verein feiert heuer ja sein zehnjähriges Bestandsjubiläum. Und gegen die Griechinnen wollen wir die nächste Stufe unserer Rakete zünden“ – HIB-Handball-Obmann Wolfgang Pacher ist die Vorfreude auf die beiden EHF-Challenge-Cup-Partien gegen A. C. Veria deutlich anzumerken. Beide Spiele steigen in Graz. Am Freitag, dem 15. November geht es in der ASVÖ-Halle um 19 Uhr los. Tags darauf, am Samstag, dem 16. November wird in der Herrgottwiesgasse ab 17 Uhr gespielt.