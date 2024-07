Freilich, Thomas Eichberger ist als eigentlicher Knittelfelder und gebürtiger Judenburger kein waschechter Grazer. Und dennoch gleicht dieser Wechsel einer Heimkehr, denn der Keeper kommt an seine alte Wirkungs- und auch Ausbildungsstätte zurück. Ab der Oberstufe spielte er in Graz, erst bei der HIB und später bei der HSG. Bei Letzterer wird er bald wieder zu bestaunen sein, denn seine Zeit in Krems ist vorbei und in Graz bekommt er die Möglichkeit, sich nach einer schweren Verletzung wieder heranzuarbeiten. „Mit einigen habe ich in meiner Zeit in Graz schon zusammengespielt“, sagt der 30-Jährige und fügt mit einem Lachen hinzu: „Ein paar waren damals aber noch in der U20.“