Andreas Schögler hat in seinem Volvo die helle Freude, wenn er den Boliden mit viel Krafteinsatz um die Kurven pilotiert und ihn driften lässt. Die Passion ist auch spürbar, wenn er nur davon redet. „Es ist Autofahren pur“, sagt er, „es geht hart zum Lenken, hart zum Bremsen und nur schwer um die Kurven. Je schneller man ist, desto einfacher geht es.“ Die Geschwindigkeit ist es nicht, die ihn an der Teilnahme in der Historischen Klasse fasziniert, sonst würde er sich wohl einen jüngeren Wagen zulegen. Der Volvo 142 S wurde im Jahr 1973 in Schweden gefertigt, der Motor liefert etwa 150 Pferdestärken. „Es ist ein B20-Motor, der auch in vielen Schiffen verbaut wurde.“