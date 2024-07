Carina Reicht absolvierte in Tiszaujvaros (HUN) erstmals einen Weltcup. „Auch wenn ich es nicht ins Finale geschafft habe, bin mit der Leistung nicht unzufrieden.“ Gerade in ihrer Paradedisziplin, dem Laufen, blieb die Steirerin hinter ihren Erwartungen. „Das hat mich wohl das Finale gekostet, aber ich bin mit meiner gesamten Leistung nicht unzufrieden. Diese Erfahrung war sehr wichtig.“ Am Ende wurde es Platz 36 im Sprint (750 m Schwimmen, 20 km Rad, 5 km Lauf). Die Kärntnerin Sara Vilic, die wie Reicht im steirischen Leistungszentrum trainiert, verpasste im Schwimmen des Finales die Spitzengruppe und belegte im Platz 29. Beim parallel ausgetragenen Junioren-Europacup belegte Lisa-Marie Grubmüller (Tri Styria) Platz 47.