Die herbe 63:86-Pleite bei Klosterneuburg in Spiel eins der „Best of five“-Finalserie in der Basketball-Superliga der Frauen lag UBI-Vereinsobmann Sebastian Eger-Mraulak auch am Tag danach noch schwer im Magen. „Das war auf mehreren Ebenen frustrierend“, sagte Eger-Mraulak. „Wir sind an mehreren Stellen umgefallen. In der Offense ist nicht viel gegangen und in der Defense haben wir dann aufgegeben. Du kannst Klosterneuburg nicht 86 Punkte machen lassen und glauben, du gewinnst das Spiel. Wir müssen uns aufrichten, am Sonntag kann es wieder ganz anders laufen.“ Da steht dann um 15 Uhr im Grazer Sportpark Spiel zwei an.

Nicht mitwirken können wird Joan Oriakhi, die am Donnerstag in Klosterneuburg nach einem Zusammenprall mit einer Gegnerin vom Parkett getragen werden musste. Nach Untersuchungen im AKH in Wien steht fest, dass die erst 15-Jährige in der Finalserie nicht mehr für UBI spielen wird können. Nachdem zunächst innere Verletzungen befürchtet worden waren, gab es aber Entwarnung. „Es ist nichts Gröberes passiert, aber sie hat eine massive Rippenprellung davongetragen“, sagte Eger-Mraulak, der auch meinte, dass die Schiedsrichterleistung seine Spielerinnen irritiert habe: „Die Klosterneuburgerinnen haben dreckig verteidigt. Joan ist massiv gefoult worden, der Ball war schon weg und dann ist sie niedergestreckt worden. Und die Schiedsrichter haben nicht einmal nachgeschaut, ob es mehr war als ein einfaches Foul.“