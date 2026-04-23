Drei Pleiten in Form eines 59:94, eines 42:84 und eines 59:83 – die kassierte UBI Graz in der Finalserie 2025 gegen Klosterneuburg. Und nach Spiel eins in der „Best of five“-Serie in der heurigen Frauen-Superliga sieht alles danach aus, als wären die Favoritinnen aus Niederösterreich auch in diesem Jahr eine Nummer zu groß für UBI Graz. Die Duchess setzten sich in Klosterneuburg eindrucksvoll mit 86:63 (46:29) durch. „Das war einmal definitiv nichts“, sagte Kapitänin Anja Knoflach. Trainerin Theresa Petricevic meinte: „Wir haben viele leichte Punkte liegen gelassen und auch in der Defense nicht das umsetzen können, was wir wollten.“

Petricevic musste sich nicht nur über die Leistung ihrer Spielerinnen sorgen, sondern auch um Joan Oriakhi. Die erst 15-Jährige krachte im dritten Viertel unter dem Korb mit einer Gegenspielerin zusammen, musste vom Parkett getragen und mit Atembeschwerden lange behandelt werden. Sie wurde zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht, wie Petricevic nach dem Spiel sagte. Auch Joans Schwester Janet spielt bei UBI. Weiter geht es am Sonntag um 15 Uhr (ORF Sport+ live) mit Spiel zwei im Grazer Sportpark. „Ich bin mir sicher, dass wir vor unserem Heimpublikum anders auftreten werden“, sagte Petricevic.