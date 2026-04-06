Eine Runde vor Schluss haben die Kapfenberg Bulls mit einem dramatischen 92:91 (50:44)-Erfolg nach Verlängerung über BC Vienna Rang eins in der Platzierungsrunde fixiert und sich damit den Heimvorteil im gesamten Play-off gesichert. „Es fühlt sich supergeil an, es heißt aber noch nichts für die Play-offs. Wir werden mit viel Selbstvertrauen starten“, sagte Justin McCaw. Quinton Green mit 28 Punkten und Andrew Jones (25) ebneten den Weg zum Sieg, der vor allem mit einem starken zweiten Viertel errungen wurde. Kommende Woche kommt es noch zum Duell gegen Wels, ehe danach die Play-offs starten. Durch den Kapfenberger Erfolg haben die Oberwart Gunners trotz des 86:82 (49:44)-Sieges gegen den UBSC Graz keine Chance mehr auf den ersten Platz. Für die Grazer mit Topscorer Tevin Brewer (19) war es die dritte Niederlage in Serie, kommende Woche geht es gegen Klosterneuburg im direkten Duell um Platz fünf.

Im Krisenduell der Qualifikationsrunde traf das Schlusslicht, die Fürstenfeld Panthers, auswärts auf den Vorletzten Eisenstadt. Trotz überragender Leistungen von Filip Bjelanovic (29) und Valentin Pils (25) unterlagen die Oststeirer 81:91 (44:54) und sind damit Tabellenletzter.