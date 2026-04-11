Die Basketballerinnen von UBI Graz haben mit einem Kraftakt das Finale der Frauen-Superliga erreicht. Jade Hill war es, die 39 Sekunden vor der Schlusssirene einen Drei-Punkt-Versuch zum 61:60 bei den Basket Flames versenkt hat, im Anschluss hat ihr Team den hauchdünnen Vorsprung aufopferungsvoll verteidigt. „Wir wussten, dass die Flames zwar keine lange Bank, dafür aber viel Qualität mitbringen. Speziell auswärts waren sie gut auf uns vorbereitet“, konstatierte Simone Sill.

Damit bietet sich wieder die Chance auf den zweiten Staatsmeistertitel nach 2019. Im Finale warten die Liga-Dominatorinnen von Klosterneuburg, die noch kein einziges Saisonspiel verloren haben. Nach dem jüngsten Trainerwechsel und der Übernahme von Theresa Petricevic fühlt sich Sill bereit: „Es gibt noch viel, wo wir merken, dass wir Zeit benötigen. Aber es ziehen alle an einem Strang.“ Eröffnet wird die Finalserie am 23. April.