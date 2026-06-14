Sie kommen schon, die Bundesparteichefs, als Wahlkampfhelfer. Grünen-Obfrau Leonore Gewessler brachte den grünen Bundeskongress aufs Grazer Messeareal, um Vizebürgermeisterin Judith Schwentner zu unterstützen. Bundesparteichef Christian Stocker war für einen gemeinsamen Besuch beim Bauernmarkt St. Peter mit dem ÖVP-Spitzenkandidaten Kurt Hohensinner da. Ansonsten gibt es eher interne Events, die die Mobilisierung in den eigenen Reihen befeuern sollen. Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) braucht keine Hilfe der Bundespartei. Sie wird am 20. Juni beim wieder bis spät nachts Bier und Slivovic ausschenken, um dort in den Nahkampf mit Wählerinnen und Wählern zu gehen. Vizekanzler Andreas Babler wird an diesem Tag gemeinsam mit Spitzenkandidatin Doris Kampus und dem steirischen SPÖ-Chef Max Lercher am Augartenfest das Bad in der Menge suchen.

Import aus Wien

Einzig die Freiheitlichen holen sich noch im großen Stil ihr Zugpferd aus Wien: Parteichef Herbert Kickl soll dem bisher eher schaumgebremsten Spitzenkandidaten René Apfelknab drei Tage vor der Grazer Gemeinderatswahl mit dem blauen Landeshauptmann Mario Kunasek Rückenwind verschaffen. Anders als Blau sehen Rot und Schwarz in ihren Bundesparteichefs eher keine Trümpfe für einen letzten Stich vor dem Urnengang. Das zeigen ja auch alle Politumfragen.

SP-Chef Andreas Babler war am Dienstag in Graz, um SPÖ-Spitzenkandidatin Doris Kampus intern zu unterstützen © sp / pichler

Ritterten früher die Parteien um die Reservierung der besten Termine für ihre Schlusskundgebungen am Hauptplatz, hatte die FPÖ diesmal wohl die freie Wahl. Ist sie doch nun die einzige Partei, die sich noch auf den großen Platz wagt. Mit rustikalen Kickl-Sagern, Gratis-Getränken fürs Publikum und der „Queen of Volksmusik“ Hannah will man eine Wechselstimmung entfachen. Diese orten die Grazer Wahlumfragen bisher eher nicht. Auch im Wahlkampf-Finale 2021 kam Kickl mit der FPÖ als einziger vors Rathaus, um dem damaligen Spitzenkandidaten Mario Eustacchio unter die Arme zu greifen. Ein blauer Wahltriumph in Graz blieb damals – trotz aller politischer Corona-Erregung – aus.

Die Grünen rund um Leonore Gewessler und Judith Schwentner bei einer Demo in Graz © gruene

Opposition vereint

Selbst in der Landtagssitzung am kommenden Dienstag schlägt sich der Wahlkampf wenig nieder. Ja, die SPÖ und Doris Kampus werden ihr Thema, den „Gesundheits- und Pflegenotstand“ in Graz, in Form einer Dringlichen Anfrage an Spitalslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) einbringen. „Wir brauchen jetzt entschlossene Maßnahmen: Gesundheitszentren in allen Grazer Bezirken, bessere Rahmenbedingungen für Ärztinnen und Ärzte sowie eine nachhaltige Stärkung der Pflege“, so Kampus.

Von der „Kür“ fehlt aber jede Spur. Delikater wird der Montag, wenn die Opposition – mit Hannes Schwarz (SPÖ), Sandra Krautwaschl (Grüne), Niko Swatek (Neos) und Alexander Melinz (KPÖ) – geschlossen ein „aktuelles Thema“ beackert. Dem Vernehmen nach geht es um die strittige Reform der Sozialunterstützung.

30 Millionen Euro für die Landesparteien

Fernab der Wahlkampfschauplätze läuft im Land die Evaluierung der Förderungen, wie sie Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) „angeordnet“ hat. Der Teich ist groß: Laut Förderbericht für 2025 flossen in Summe 1,3 Milliarden Euro, das war um 98,5 Millionen mehr als im Jahr zuvor. Das meiste Geld war im Bereich Energie, Technik, Wohnbau (bei Landesrätin Simone Schmiedtbauer, ÖVP) im Umlauf: rund 330 Millionen Euro, gefolgt vom Bildungsbereich mit etwa 290 Millionen Euro (bei FPÖ-Landesrat Stefan Hermann). Die Parteien und Landtagsklubs konnten 2025 insgesamt 30,1 Millionen Euro (2024: 29,2 Millionen) für sich verbuchen. Infolge der Landtagswahl erhielt die FPÖ 2025 am meisten: 4,8 Millionen Euro allein unter dem Titel „Förderung der landespolitischen Arbeit“.