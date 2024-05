Mit dem Heimrecht, aber in der Halle der Kapfenberg Bulls empfing der UBSC Graz Gegner Oberwart zum dritten Duell der Finalserie um den Staatsmeistertitel. Da die eigene Halle ausgebucht ist, mussten die Grazer „auswandern“ und das brachte kein Glück. Denn am Ende jubelte Oberwart mit einem 81:80 über den dritten Sieg und den ebenfalls dritten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Konfetti flog durch die Luft und Walfersam feierte in blau.