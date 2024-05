Während die Massen am Sonntag mit dem Schlusspfiff in der Merkur-Arena frenetisch ihre Sturm-Helden feierten, lag Sturms Fan-Beauftragter Dominik Neumann mit schmerzverzerrtem Gesicht am Spielfeldrand und schrie lauthals vor Schmerzen. Was war passiert? Ein Fan wollte auf das Spielfeld, sprang wohl über den Graben in Neumann hinein. Mit einem fatalen Ausgang. Becken- und Oberschenkelbruch wurde später von den Ärzten diagnostiziert und noch in der Nacht von Sonntag auf Montag im UKH Graz operiert. Sturms Sicherheitschef Bruno Hütter veranlasste gemeinsam mit den Sturm-Ärzten vom Stadion aus die „Verlegung“ vom vorgesehenen LKH ins UKH und den sofortigen operativen Eingriff.