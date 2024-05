Näxter Halt, Pschischti Schtanitze, Graatz Haut-Bahnhof!“ Nach den Stationen Milzzuschlag und Garpfenberg brachte mich der aus Prag kommende Zug nun endlich in die Heimat-Hautstadt, die Hautstadt des Fußballs, dort, wo man weiß, wie man die Haut ins Tor haut, nach Sturm Graz. Stopp! werden jetzt die aufständigen GAKler sagen, jetzt sind wir auch wieder da! Aber da will ich gerne widersprechen. Ihr wart ja nie wirklich weg, nur in der Versenkung verschwunden und das ist jetzt einmal wurscht, hier geht’s nämlich um die Meisterschaft in der Bundesliga, ums Double. Und ich auf dem Weg ins Stadion!