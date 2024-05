Die Double-Sieger wurden gestern vor ihrem gemeinsamen Fest mit den Fans auf der größten Bühne, die der Grazer Hauptplatz jemals gesehen hat, von Bürgermeisterin und Hausherrin Elke Kahr im Grazer Rathaus empfangen. Die Gastgeberin begrüßte die Delegation bereits beim Eingang und marschierte gemeinsam mit dem ganzen Tross in jenem Raum, in dem das Goldene Buch der Stadt aufgeschlagen bereitlag. Noch bevor Kahr die offizielle Begrüßung starten konnte, skandierten die Sturm-Spieler lautstark „Sportklub Sturm Graz braucht eine Heimat“. Auch die Legionäre wie Dimitri Lavalee, Szymon Wlodarczyk, Seedy Jatta und Mika Biereth sangen – so gut und laut sie konnten – mit.