Lange bevor der Cabrio-Bus mit der Mannschaft des SK Sturm in die Herrengasse einbog, war der Hauptplatz schon wegen Überfüllung gesperrt. Falls wer daran gezweifelt hatte, ob ein Fußball-Meistertitel am Pfingstwochenende samt Double-Feier am Feiertag die Massen denn noch bewegen würde, waren diese schnell ausgeräumt. „Nichts“, rief Sturm-Präsident Christian Jauk in die Menge, „bewegt in diesem Land so wie der SK Sturm.“ Man mag ihm nicht widersprechen.