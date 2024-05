Im Grazer Rathaus wurde den Spielern von Sturm Graz von Seiten der Politik gratuliere, sie durften sich – wie auch nach dem Cup-Titel – ins Goldene Buch der Stadt Graz eintragen. Und Präsident Christian Jauk nutzte die Gelegenheit, um sich einmal mehr an Bürgermeisterin Elke Kahr zu wenden. „Bitte, liebe Stadt Graz: Danke für die Einladung – aber gebt uns auch einmal das Gefühl, dass wir in dieser Stadt so Willkommen sind, wie die Menschen, die uns feiern. Das wäre meine ganz große Bitte.“

Christian Jauk nützt seine Redezeit für eine „Stadion-Attacke“

Die Bürgermeisterin ließ die Vorwürfe aber nicht auf sich sitzen und konterte. „Ich bin für die 10.000 Fans da unten als Bürgermeisterin auch da, wenn es ihnen g‘schissen geht – um es salopp zu sagen. Das ist auch nicht unwichtig, sonst haben sie es nicht so leicht, um auf den Fußballplatz zu gehen und euch anzufeuern.“

Im Video: Der Konter von Bürgermeisterin Elke Kahr