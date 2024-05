Philipp Semlic übernimmt das Traineramt bei Fußball-Bundesligist WSG Tirol. Der 41-jährige Steirer unterschrieb in Wattens einen Zweijahresvertrag, als Nachfolger von Langzeitcoach Thomas Silberberger tritt er ein schweres Erbe an. Große Fußstapfen stünden außer Frage, sagte Semlic am Mittwoch bei seiner Vorstellung und rezitierte ein Sprichwort: „Wenn man nur in den Fußstapfen des Vorgängers geht, kann man keinen eigenen Weg gehen.“ Er wolle seine eigene Note einbringen.