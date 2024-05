Der Deutsche Saban Uzun übernimmt mit kommender Saison den Posten als Chefcoach bei Fußball-Zweitligist SV Lafnitz. Wie die Oststeirer am Mittwoch bekannt gaben, wurde der 37-Jährige bis 2026 unter Vertrag genommen. Uzun betreute zuletzt zwei Jahre das Frauen-Team von RB Leipzig, er ist in Besitz der UEFA-A-Lizenz. Seit vergangenem September stand Robert Weinstabl bei Lafnitz an der Seitenlinie, er wird schon in der abschließenden Saison-Runde von Percy van Lierop ersetzt.

Der Niederländer wird neben seiner Tätigkeit als Direktor Fußballentwicklung der DSM-Fußballwelt (TSV Hartberg, Lafnitz, Viktoria Pilsen) künftig auch das Betreuerteam von Lafnitz erweitern. Der ehemalige Nachwuchschef von Red Bull Salzburg wird sich der individuellen Entwicklung der Spieler widmen. Lafnitz wird wie Hartberg und der tschechische Spitzenclub Pilsen vom Schweizer Millionär Martin Dellenbach unterstützt. Dessen Vision ist es, „Unterschiedsspieler für die Champions League zu entwickeln“, wie auch Neo-Coach Uzun anmerkte.

Was Weinstabls künftige Rolle sein wird, wird sich in den kommenden Tagen klären. Vor der abschließenden Saisonrunde am Samstag liegt Lafnitz auf dem zehnten Tabellenrang.