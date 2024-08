Mut, Entschlossenheit, Inspiration, Gleichheit. So lauten die vier offiziellen paralympischen Werte. Diese zu verkörpern, so der Grundsatz innerhalb der paralympischen Bewegung, gilt als oberste Bestrebung der teilnehmenden Athleten. Und sie sind zugleich das, was die paralympische Familie so besonders macht. Wenn die 17. Paralympics heute auf dem Place de la Concorde und der Champs-Elysées eröffnet werden, stehen die Behindertensportler zehn Tage lang in Paris wieder auf der ganz großen Weltbühne. Eine Bühne, auf der zum einen gelebtes Miteinander, Inklusion, demonstriert wird, wo aber vor allem auch von 4350 Athleten aus 182 Nationen absoluter Spitzensport vorgetragen wird.